В четверг, 24 декабря, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что с января по декабрь 2020 года перевезла 1,787 млн пассажиров, что в четыре раза меньше результата за 2019 год (около 8 млн пассажиров).



Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В частности, за данный период МАУ выполнила около 17 тыс. регулярных и код-шеринговых рейсов, что на 72% меньше по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год.



"Процент транзитных пассажиров составил 43% от общего объема перевозок (486 тыс. пассажиров, на 86% меньше)", - сообщили в пресс-центре.



В частности, в 2020 году компания перевезла более 4,8 тыс. тонн груза (15 тыс. тонн в 2019 году) и 1,35 тыс. тонн почты (4,4 тыс. тонн в 2019 году).

"Вследствие пандемии Covid-19 и решений правительства о запрете авиационного сообщения авиакомпания вынуждена была отменить тысячи рейсов и, как следствие, авиакомпания получила тысячи обращений о возврате средств". - рассказали в МАУ.



К примеру, в период с апреля по ноябрь 2020 года были обработаны 85 861 запросов пассажиров и оформлены возвращения на сумму в размере почти $22 млн. К этому времени зафиксировано еще около 56 тыс. необработанных заявок на возврат денежных средств.



"Сотрудники МАУ тщательно фиксируют каждое обращение и обрабатывают их в порядке очереди", - говорят в компании.



К тому же, во время локдауна МАУ оптимизировала свою работу: втрое снизила расходные финансовые статьи, оптимизировала флот и пропорционально сократила штат работников приблизительно на 1 тыс. человек.



Напомним, что МАУ запускает авиарейсы из Киева в Киев. Их создали специально в преддверии новогодних праздников, когда многие компании собираются на корпоративы. Длительность полета займет один час, а стоимость такого развлечения составит 2 100 гривен с человека.



Также "Страна" сообщала, что авиакомпания МАУ весной возобновит полеты в 30 стран. Мы опубликовали подробный список рейсов.