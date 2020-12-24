Погода в Украине на католическое Рождество, 25 декабря, будет отличаться в разных регионах Украины. В большинстве центральных, северо-восточных и восточных областей ожидаются мокрый снег, гололед; на юге страны воздух прогреется до +11 градусов; в Киеве ночью пройдут дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью дожди пройдут практически повсеместно, кроме восточных областей, Днепра с районами и Запорожья. Переходить в снег они будут в Карпатах и ​​в Сумской области.

"Уже днем ​​25 декабря мощная фронтальная зона переместится восточнее, и поэтому в большинстве центральных областей, на северо-востоке и в восточной части Украины завтра, 25 декабря, существенно усложнится погода - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, на остальной территории Украины осадки ослабнут и прекратятся, однако все равно там будет доминировать влажная воздушная масса. Ветер ожидается западного, юго-западного направлений, он будет порывистым и даже со штормовыми порывами. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне +2...+6 градусов, в южной части будет как весной - +5...+11 градусов.

В Киеве ближайшей ночью, по словам синоптика, будет лить дождь, завтра днем он ​​прекратится.

"Ветер в столице будет западного, юго-западного направлений, порывистый, некомфортный. Температура воздуха завтра днем ​​составит +2...+5 градусов. Пусть Сочельник и Рождество западного обряда сделают нас ближе друг к другу, чтобы было нам всем тепло и уютно", - написала Наталья Диденко.

Напомним, Киев 23 декабря засыпало снегом, на дорогах образовались пробки.

Также мы писали, что утром в четверг, 24 декабря, Киев окутал густой туман.