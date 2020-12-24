Правительство Канады учредило ежегодный национальный день памяти жертв авиакатастроф, который будут отмечать 8 января - в день, когда в небе над Тегераном был сбит украинский пассажирский лайнер, треть пассажиров которого были канадскими гражданами и еще 30 - имели право на постоянное проживание в стране. Об этом идет речь в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы МИД Франсуа-Филиппа Шампань и министра транспорта Марка Гарно, опубликованном на сайте премьера Канады.

"Эта национальная трагедия представляет собой одну из самых страшных потерь канадских жизней в истории гражданской авиации, и как страна, почти год спустя, мы продолжаем помнить тех, кто погиб, и выражаем солидарность с людьми, которых они любили. Мы также по-прежнему стремимся к тому, чтобы иранский режим дал исчерпывающее и достоверное объяснение этому трагическому событию, и мы будем продолжать настаивать на полной ответственности", - говорится в заявлении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина отрицает получение от Ирана финального отчета по катастрофе МАУ.

Также мы сообщали, что вдова пилота МАУ не согласна с отчетом Ирана о сбитом "Боинге" и считает крушение преднамеренным убийством, а не человечкской ошибкой.