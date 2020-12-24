Сегодня, 24 декабря, в нескольких сетях украинских кинотеатров в прокат перед Новым годом вышел российский фильм "Обратная связь" (в украинском переводе - "Зворотний зв'язок").



Это новая лента производства 2020 года. Создатели картины - известный театральный коллектив "Квартет И" (фильмы "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины").

Это первый релиз российского фильма в Украине за последние два года. Отметим, что предыдущим российским фильмом в украинских кинотеатрах была "Громкая связь" от тех же создателей. "Обратная связь", к слову, является его продолжением.



На этот раз "Квартет И" сделал ремейк ленты итальянца Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы".

"Громкая связь" - адаптация фильма "Идеальные незнакомцы" итальянского режиссера Паоло Дженовезе. Помимо России такие адаптации сняли еще в девяти странах (все сделано легально, права на съемки были выкуплены).

"Обратная связь" - фильм по уже оригинальному сценарию Бараца, Хаита и Сергея Петрейкова.

Персонажи остались теми же, но сюжет - другой. Нигде в мире сиквел "Незнакомцев" еще не снят.

"Если у нас все пойдет хорошо, может, те страны, которые купили права на первую часть, купят у нас права на вторую? - говорит Барац. - Особенно было бы интересно, если бы это сделал Дженовезе".

Что касается законности трансляции российского фильма, то в администрации кинотеатров "Оскар" считают, что украинское законодательство они не нарушают.

"Обратная связь" идёт на русском языке с украинскими субтитрами. Раньше тоже был фильм от "Квартета И", и он тоже шёл на русском языке. Давно российских фильмов не было просто потому, что дистрибьюторы их не давали", - рассказали "Стране".





Афиша фильма "Обратная связь", которую транслируют в кинотеатрах.



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