Судебное заседание, на котором замруководителя Офиса президента Олегу Татарову должны были избрать меру пресечения, перенесен на понедельник, 28 декабря.

Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает корреспондент "Страны".

Так, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о перенесении судебного заседания. Оно состоится в понедельник, 28 декабря. Начало заседания в 12:30.

Напомним, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.

Ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

Позже, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.