Бывшего начальника Главного квартирно-эксплутационного управления ВСУ подозревают в присвоении более 20 миллионов гривен в ходе закупки 63 квартир для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи Госбюро расследования уже сообщили экс-чиновнику ВСУ о подозрении. Следствие предварительно предполагает, что в 2018 году он в ходе подачи заявки о проведении конкурса на покупку 63 квартир для военнослужащих ВСУ искусственно завысил граничную стоимость одного квадратного метра жилья в Харькове.

Из-за этого из бюджета безосновательно выделили более 20 млн гривен. Если вина бывшего начальника управления будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, по данным Минобороны, чиновники из Генштаба ВСУ зарабатывали на гробах, венках и перевозках погибших бойцов.

Также мы сообщали, что командиры воинской части под Полтавой украли миллион при закупке военного обмундирования.