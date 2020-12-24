В Тернополе похитили бизнесмена вместе с женой. К супруге физическую силу не применяли, а мужчину пытали и угрожали убить, требуя выкуп в размере 800 тыс. долларов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленников.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Мужчина, который на постоянной основе проживает в Киеве и занимается бизнесом, который связан с криптовалютой, приехал в Тернополь вместе с женой в гости к родственнику. На выезде из города ему заблокировали дорогу три неизвестных автомобиля. После чего силой достали бизнесмена из машины, надели наручники и поместили в багажник, увезли его жену в неизвестном направлении и угнали его машину.

На протяжении ночи группа злоумышленников силой удерживала мужчину и применяла к нему пытки, угрожая убить, если он не заплатит им 800 тысяч долларов. Утром ему удалось обратиться за помощью к правоохранителям с помощью своего второго телефона, который не нашли похитители.

Сотрудники полиции задержали 2 из 7 злоумышленников, соорганизатора и исполнителя. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тыс. грн соответственно. Спустя полтора дня был задержан и организатор преступления - он сам сдался полиции, в отношении него уже открыта уголовное производство по делу о сбыте наркотиков.

Жену потерпевшего нашли целой и невредимой в одной из гостиниц Тернополя - к ней преступники не стали применять физическую силу. Автомобилб бизнесмена также обнаружили, он стоял недалеко от места преступления.

Напомним, в Ирпене банда напала на семью бизнесмена и жестоко пытала их, требуя выкуп.

Также мы писали, что в Киеве поймали банду, которая похищала и пытала людей на заказ.