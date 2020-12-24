Офис генпрокурора готовится сегодня вызвать главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который ранее заявлял о готовящихся против него делах, для предъявления ему подозрения.

Фотографию повестки опубликовало издание LIGA.net.

По данным журналистов, повестку Тупицкому Офис генпрокурора вручит уже сегодня, 24 декабря. При этом на данный момент неизвестно, по какому делу вызывают главу КС, так как база реестра досудебных расследований закрыта и узнать эту информацию оттуда невозможно.

Так, судя по документу, Тупицкий должен будет прийти для вручения подозрения в Офис генпрокурора в понедельник, 28 декабря, в 09:30.

Напомним, 29 октября Госбюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Однако глава Конституционного суда на допрос не явился.

Также в конце октября ведомство открыло дело против Тупицкого по делу о покупке земли в аннексированном Крыму.

Примечательно, что дела против главы КС активизировались после того, как суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.