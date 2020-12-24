В среду, 23 декабря, парламент Румынии утвердил состав нового правительства. Одним из вице-премьеров стал глава Демократического союза венгров Румынии и бывший министр культуры страны Хунор Келемен, который до октября текущего года был персоной нон грата в Украине.

О назначении нового правительства сообщает Romania TV.

О запрете на въезд Келемену на территорию Украины стало известно в прошлом году, когда его не пустили на празднование 30-летия ужгородской венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Тогда посол Украины в Румынии Александр Банков рассказал, что Келемену запрещен въезд в страну еще с 2017 года, несмотря на это он неоднократно пытался пересечь границу, но получал отказ.

Напомним, после инцидента в 2019 году Будапешт вызвал посла Украины Любовь Непоп.

Также мы писали о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о "еще одной антивенгерской провокации" в связи с недопуском в Украину лидера партии этнических венгров Румынии Хунора Келемена.