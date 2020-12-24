Заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сегодня, 24 декабря, не изберут меру пресечения из-за передачи его дела из НАБУ в СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на своем сайте.



В частности, на сегодня было запланировано заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должна была быть избрана мера пресечения для Татарова.



"Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - заявили в пресс-центре.

В это же время антикоррупционный орган выступает с обвинениями в адрес Офиса генпрокурора, который изменил подследственность дела Татарова.



Сам же Олег Татаров уже прибыл на заседание суда, где ему собирались избрать меру пресечения.







Напомним, что сегодня дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.



Ранее "Страна" сообщала, что было опровергнуто главное обвинение НАБУ против Татарова. В частности, скидка на парковочные места, в предоставлении которой его обвиняет НАБУ, была обычным элементом формирования цены продажи имущественных прав, такие скидки предоставлялись на системной основе.