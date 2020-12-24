Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал, что концерн могут ликвидировать уже летом 2021 года, а его место займет оборонный холдинг в форме акционерного общества.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпром".

"Работа по созданию новых холдингов фактически началась. Мы имеем дорожную карту по этому вопросу. Ожидаем, что полноценно она будет реализована после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта №3822", - объяснил Гусев. Принятие законопроекта ожидают в 30 апреля 2021 года.

Также он сообщил, что до конца года планируется инвентаризация интеллектуальной собственности и имущества концерна. А уже в конце июня 2021 года должен завершится процесс ликвидации "Укроборонпрома" и создания нового холдинга, который заменит его.

Напомним, почему хотят ликвидировать "Укроборонпром" и какое отношение к этому имеет США подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, что руководителем государственного концерна экс-глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев стал 3 декабря 2020 года.