Фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива обвинил Офис президента в манипуляции социологическими данными. Ранее представительство главы государства, ссылаясь на данные недавнего исследования, сообщило, что проект "Большая стройка" 93% украинцев назвали главным событием года.

Однако профессор НаУКМА, научный директор фонда Алексей Гарань в своем Facebook опроверг эту информацию, заявив, что процент опрошенных, позитивно оценивших этот проект, не превышает 12%.

По его словам, 21 декабря социологи представили результаты общенационального итогового опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии. 23 декабря сотрудники Офиса президента, ссылаясь на этот опрос, распространили на ресурсах представительства главы государства сообщение следующего содержания: "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года". Также в публикации говорилось, что "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)".

По словам Гараня, "Большую стройку" упомянули только 11,3% респондентов, а из них положительно к ней относятся 93%.

"Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% это все-таки не 93%, как написали господа из ОП (Офиса президента)! Но новость пошла гулять по интернет-сайтам и ​​соцсетям. Если бы это было правдой, вряд ли партия президента проиграла бы местные выборы во всех областях и областных центрах, а также в родном для Владимира Зеленского Кривом Роге. Если бы это было правдой, 81% граждан не называл бы коррупцию фактором, который имеет сильнейшее влияние на жизнь в стране. Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, другое - положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогами воспринимается негативно", - возмутился социолог.

Он также отметил, что распространение неправдоподобного сообщения Офисом президента является тревожным знаком, так как это указывает на попытку манипуляции общественным мнением и введение в заблуждение самого президента.

Гарань также попросил Офис президента научиться корректно цитировать социологические данные, научиться правильно пользоваться данными для принятия важных государственных решений и выстроить коммуникацию с учеными.

"И напоследок, все же, или честно напишите, что 93% от 11% всех опрошенных это всего лишь 10,5%, или хотя бы снимите эту новость. Впереди Рождество и Новый год, а не 1 апреля", - резюмировал Гарань.

Ранее мы приводили данные свежего опроса касательно уровня доверия украинским политикам. У Зеленского этот показатель достиг 41%.

Также украинцы назвали действующего главу государства неудачником года.