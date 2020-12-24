В Луцке дом, где размещался центр национально-патриотического воспитания, инспекция по контролю качества лекарственных средств, бюро судебно-медицинской экспертизы и морг выставят на инвестиционный конкурс.



Соответствующее решение было принято в ходе сессии Луцксовета вчера, 23 декабря.



Речь идет о здании, который находится по адресу: ул. Кафедральная, 4. Городской председатель Игорь Полищук сообщил, что помещение находится в аварийном состоянии.



В это же время этот дом - памятник архитектуры местного значения, на его ремонт, по мнению властей, нужно будет потратить минимум 25 млн гривен.



"В городском бюджете таких средств нет, поэтому мы проведем инвестиционный конкурс. Суть его заключается в том, что мы отдадим помещения за 1 гривну в месяц на 20 лет, владелец осуществит реставрационные работы, сделает там отель, ресторан и другие объекты", - сказал Полищук, добавив, что центр национально-патриотического воспитания планируют перенести на ул. Киверцевскую.



Отметим, что в этом здании находится похоронное бюро, куда его "переместят" - пока неизвестно.



Напомним, что под Киевом сожгли строящееся общественное пространство The Riverbird’s Nest, созданное швейцарским режиссером и сооснователем галереи The Naked Room Марком Вилкинсом. Владельцы объекта заявляют, что его сожгли специально.



Также "Страна" сообщала, что собор Святой Софии в Стамбуле перестал быть музеем и в скором времени станет мечетью. Отметим, что против данного решения выступали США, Россия, большинство стран западного мира, а также христианские церкви.