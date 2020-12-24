Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что Киев не должен вводить экономические санкции против Минска.

Об этом Кулеба сказал в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"Что касается моих разговоров с коллегами, то вопреки определенным заявлениям, которые звучали от моих коллег из Беларуси я ни в каких разговоров не требую от партнеров душить Беларусь санкциям и уничтожать ее, это противоречит самому духу отношений между белорусским и украинским народами", - сказал Кулеба.

По мнению министра иностранных дел, Украина должна отталкиваться от собственных интересов, поэтому вводить экономические санкции против Беларуси сейчас нецелесообразно.

"Экономика - это та сфера, которая важна как для народа Украины, так и Беларуси", - заявил Кулеба.

Кулеба полагат, что ответственность должны нести те люди, которые в Беларуси душили протесты.

Кулеба о санкциях - с 33:20

Напомним, Лукашенко заявлял о перехвате разговора Кулебы с требованием от ЕС "быстрее душить Беларусь".

Также мы писали о том, что после этого глава МИД Украины Кулеба открестился от призывов "душить Беларусь".