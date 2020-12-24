Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область, в ходе которой он поучаствует в открытии объектов инфраструктуры и ознакомится с ходом реализации программы "Большая стройка".

Об этом в четверг, 24 декабря, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье. Владимир Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале месяца глава государства посетил Донецкую область. В ходе визита президент встретился с военными, которые несут службу на передовой Донбасса.

Ранее мы писали о поездке Зеленского в Кривой Рог, где он заглянул на ужин к своим родителям.