В Нью-Йорке, США зафиксировали сильную аллергическую реакцию после вакцинации против коронавируса препаратом от Pfizer. На данный момент это первый серьезный случай аллергии на иньекцию среди 30 тысяч прививок препаратом.

Об этом пишет NBC New York.

Человеком, у которого проявился побочный эффект от вакцины Pfizer в виде сильной аллергической реакции, оказался один из медицинских сотрудников. Подробной информации о симптомах, которые появились после прививки, городская власть Нью-Йорка не предоставляет из-за правил конфиденциальности. Мужчину, у которого выявили аллергию, госпитализировали. На данный момент его состояние оценивают как стабильное.

"Людям, у которых в анамнезе есть аллергические реакции на любой вид вакцины или какой-либо тип инъекции, следует поговорить со своими врачами перед вакцинацией от Covid-19", - сказал городской комиссар охраны здоровья Дей Чокши и добавил, что считает вакцину эффективной и безопасной.

Напомним, видеосьемка зафиксировала случай, когда медсестра из США потеряла сознание после прививки препаратом Pfizer.

Также сообщалось, что в Великобритании людям, страдающим аллергией, рекомендовали не делать прививку от коронавируса. После вакцинации проблемы со здоровьем наблюдались у двух жителей королевства.