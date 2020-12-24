После переезда на государственную дачу президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская устроили там ремонт. В частности, супружеская пара решила снять люстры и перекрасить стены в серый.

Об этом жена главы государства рассказала в интервью "Новому Времени".

"Мы сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили (стены) в серый цвет", - сказала Зеленская.

Так выглядела президентская дача до переезда Зеленских. Фото: Схемы

Также первая леди рассказала, что мечтает о собственном жилье.

"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - поделилась супруга президента.

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский говорил, что не собирается пользоваться государственной недвижимостью. Однако служба охраны главы государства настояла на переезде на госдачу.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядела территория вокруг резиденции Зеленского спустя два месяца после его переезда.