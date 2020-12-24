В четверг, 24 декабря, заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров прокомментировал передачу его дела из НАБУ в СБУ.



Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.



"СМИ пишут, что сегодняшнее заседание в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за изменения подследственности с НАБУ на СБУ, которая произошла в связи с вчерашним решением Верховного Суда", - заявил в соцсети Татаров.



В это же время его позиция остается неизменной. Он сообщил, что готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже три недели требует от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство его противоправной деятельности.





Напомним, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.



Ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.



Позже, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.