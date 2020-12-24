На Донбассе пропали 93 танка и около тридцати единиц тяжелой военной техники Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствуют данные в отчете ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии.

Мониторинг проводился в понедельник, 21 декабря. Оказалось, что в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном Киеву районе Донецкой области находились 28 танков Т-64. Еще 93 единицы Т-64 отсутствовали. Также не удалось обнаружить 14 самоходных гаубиц — восемь 152-миллиметровых 2С3 "Акация" и шесть 122-миллиметровых 2С1 "Гвоздика".

Напомним, "Страна" писала о том, что на Донбассе к 20-м числам декабря стало фиксироваться в пять раз больше обстрелов, чем неделей ранее, и разбиралась, почему на Донбассе снова началось обострение боев.

Также мы писали о том, что за полгода 44 бойца ВСУ погибли на Донбассе вне поля боя.