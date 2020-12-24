В Украине не планируют ограничивать авиасообщение во время январского локдауна или запрещать путешествия в новогодние праздники. Но в случае форс-мажора позиция правительства может измениться.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в четверг, 24 декабря.

"Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение", - сказал министр.

Также Кулеба призвал украинцев, который планируют путешествовать, не забывать о пандемии коронавируса и соблюдать все правила эпидемиологической безопасности.

"И будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире (я имею ввиду форс-мажоров, связанных с пандемией), нам не придется пересматривать это решение. На сейчас позиция правительства такая", - уточнил глава МИД Украины.

Кулеба о локдауне с 11:54

Напомним, локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января. Это может случится, если количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки в Украине достигнет 32-35 тысяч.

Также мы сообщали, что В киевском суде обжалуют введение всеукраинского локдауна в январе.