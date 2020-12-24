В четверг, 24 декабря, Майя Санду принесла присягу и стала президентом Молдовы.

Видео с церемонии инаугурации Санду опубликовал Telegram-канал "РИА Новости".

На выборах президента Молдовы 1 ноября Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

"Страна" писала о том, как уже после выборов парламент в Молдове принял ряд законов, которые существенно урезают и так небольшие полномочия президента. Кроме того, были расширены права русского языка, на чем настаивал проигравший президентские выборы Игорь Додон.

Также мы сообщали, что 23 декабря стало известно, что премьер и правительство Молдовы подают в отставку, чтобы распустить парламент.