Майя Санду принесла присягу и стала президентом Молдовы. Видео
В четверг, 24 декабря, Майя Санду принесла присягу и стала президентом Молдовы.
Видео с церемонии инаугурации Санду опубликовал Telegram-канал "РИА Новости".
На выборах президента Молдовы 1 ноября Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
"Страна" писала о том, как уже после выборов парламент в Молдове принял ряд законов, которые существенно урезают и так небольшие полномочия президента. Кроме того, были расширены права русского языка, на чем настаивал проигравший президентские выборы Игорь Додон.
Также мы сообщали, что 23 декабря стало известно, что премьер и правительство Молдовы подают в отставку, чтобы распустить парламент.