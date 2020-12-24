Украинцы смогут вакцинироваться от коронавируса в кабинетах прививок и специально обустроенных центрах вакцинации. Последние будут работать ежедневно на протяжении 10 часов. А сама вакцинация в Украине может начаться уже в феврале.

Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, сроки вакцинации от коронавируса в Украине зависят от времени поступления препаратов на территорию страны.

Согласно разработанному плану Минздрава, привиться можно будет на базе имеющихся кабинетов и пунктов прививок. По состоянию на декабрь 2020 года в Украине таких пунктов уже 11 346. Также будут сформированы мобильные бригады и временные центры вакцинации. Планируется развернуть 50 таких центров.

"Планируется создание временных центров вакцинации по примеру Италии и Германии. Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления полного цикла вакцинации - от холодильного оборудования до инструментария для введения вакцин. Максимальная возможность, которую мы заложили - работа на протяжении 10 часов ежедневно", - рассказал Степанов.

Мобильные бригады будут функционировать во всех регионах страны.

"По нашему плану мобильные бригады во всех регионах будут способны осуществлять около 190 тыс. прививок за неделю", - добавил министр.

Слова Степанова о вакцинации с 21:11. Видео: Facebook/ Минздрав

Ранее "Страна" анализировала расписание вакцинации от коронавируса в Украине, согласно которому первый этап начнется уже в январе 2021 года.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Польша может выступить посредником Украины для получения вакцин от коронавируса из ЕС.