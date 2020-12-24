В Украине начался очередной виток национализации борща.

В предыдущий раз украинские власти заявили, что внесут это блюдо в список украинского наследия ЮНЕСКО. Опекается этим лично Минкульт.

А вчера посольство нашей страны во Франции добралось до ресторанных экспертов от Michelin. Они на днях совершили тяжкий в глазах МИД Украины проступок: назвали борщ русским блюдом.

После этого в адрес "мишленовцев" полетела нота из посольства. И через некоторое время дипломаты заявили о "перемоге".

Однако, судя по фактам, никакой особой победы не случилось.

Разбирались в очередном борщевом конфликте, которым на полном серьезе занимаются украинские чиновники за деньги налогоплательщиков.

"Мишлен наш"

Все началось с того, что "Мишлен" 21 декабря запустил гастро-гид по России. На его сайте появился анонс проекта, который начался в Москве.

В тексте гида, среди прочего, встречаются такие строки:

"Богатая историей и традициями, российская кулинарная сцена за последние 30 лет явила новые тенденции, воплощенные талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов - таких как камчатский краб из Владивостока, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана, и соус для беф-строганов.

Стоит отметить также овощи и ароматные травы, которые придают живой, аутентичный вкус любимым гурманами блюдам - в том числе рассольнику и борщу во всех его восхитительных формах", - говорит представитель "Мишлен", который записал ролик из Москвы.

Посольство Украины во Франции через некоторое время после появления гастро-гида выпустило релиз по этому поводу.

Дипломаты заявили, что заставили французов исправить формулировки на сайте. Если сначала там говорилось, что борщ - блюдо русской кухни, то впоследствии текст немного перефразировали.

"И о борще. Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией".

Первоначальная версия пресс-релиза, в котором говорилось про "эмблематичные национальные первые блюда русской кухни - борщ и рассольник", после обращения посольства исправлена. Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

От зрады к позитиву: начинаем работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - отрапортовали в посольстве.

Реакция Michelin и соцсетей

Неизвестно доподлинно, действительно ли "Мишлен" извинялся перед посольством и правда ли, что в текст на сайте менялся, как это утверждают в МИД (кеш Google этого, по крайней мере, не подтверждает).

Однако после заявления украинских дипломатов, "Мишлен" опубликовал приписку в Фейсбуке. В ней заявлялось, что гастро-путеводитель не является экспертом в происхождении блюд. А борщ - откуда бы он не происходил - является одним из центральных блюд на гастрономической карте Москвы.

"Путеводитель MICHELIN прославляет местные гастрономические сцены всего мира - во всей их уникальности, разнообразии и богатстве - рекомендуя только самые лучшие заведения. Однако справочник не претендует на авторитет в отношении происхождения кулинарных деликатесов. В Москве борщ во всех его формах, откуда бы он ни был, остается любимой пищей гурманов и считается фирменным блюдом во многих ресторанах", - говорится в заявлении.

Из данного заявления никак не следует, что "борщ наш" - "Мишлен" нигде не заявил, что это украинское изобретение.

При этом тон, которым написано сообщение "Мишлена", не назовешь извинительным - он скорее дает отпор претензиям посольства объявить борщ украинским. Поэтому не совсем понятно, какую "перемогу" празднуют в МИД.

О том, что реакция Michelin - совсем не то, на что рассчитывали адепты украинского борща, говорят и их раздраженные комментарии.

Под заявлением группы десятки пользователей с украинскими аккаунтами начали писать, что с таким же успехом блюдами российской кухни можно назвать суши или пасту. Хотя справочник ничего подобного о борще в данном сообщении и не утверждает.

Поэтому не исключено, что после такой малоадекватной реакциии - как посольства, так и комментаторов из Украины - "Мишлен" так и не доберется до Киева, куда его, как говорилось выше, уже пригласили дипломаты.

Впрочем, многие в Украине посмеялись с этой ситуации.

"Мишлен" назвал украинский борщ блюдом российской кухни.

А у нас в стране есть рестораны из этого рейтинга? Интересуюсь с практической точки зрения.

В плане будет ли куда пойти националистам по этому поводу помитинговать", - пишет журналистка "Страны" Олеся Медведева.

Блогер Владимир Величко порекомендовал властям начать репрессии против ресторанного гида: "Срочно внести всех на миротворец и запретить въезд в Украину".

Блогер Денис Гороховский пишет, что никаких "извинений" от "Мишлена" не видит.

"Вчера украинский МИД отрапортовал еще об одной победе на международной арене. А именно о ситуации с Мишлен, Москвой и борщом. МИД-то отрапортовал, а вот сами мишленовцы, видимо, еще не в курсе этой перемоги, поэтому продолжают писать ватную ересь и зраду".