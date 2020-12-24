Основная краткосрочная цель Украины в отношениях с Россией - это налаживание мирного сосуществования. В частности прекращение войны и восстановление территориальной целостности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook в четверг, 24 декабря.

"Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной - это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится", - сказал министр.

Также Кулеба отметил, что после выхода на мирное существование можно будет посмотреть на другие возможности отношений между странами.

Кулеба об отношениях Украины и России с 16:45

Напомним, Кулеба заявил, что Украина пока еще не готова к спокойной беседе с Россией, однако такой разговор необходим. Он предложил начать обсуждения "за бокалом вина".

Также мы писали, что Кулеба рассказал, что ему обидно от отсутствия желания идти на контакт в двустороннем и нормандском формате у главы МИД России Сергея Лаврова.