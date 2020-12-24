Заведения общественного питания в Украине могут работать в новогоднюю ночь не до 01:00, как ранее предписывалось карантинными ограничениями, а до 07:00 1 января 2020 года.

Соответствующее постановление в среду, 23 декабря, принял Кабинет министров.

"Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часов" цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в документе.

Напомним, 9 декабря правительство продлило время работы кафе и ресторанов на один час. Согласно действующим правилам, гости этих заведений могут сидеть в них до 23:00.

Ранее мы рассказывали, какие еще решения принял Кабмин на заседании 23 декабря.