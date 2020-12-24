Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны".

Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.

И вчера, исполняя решение Верховного суда, и.о генпрокурора Украины Симоненко определил подследственность за СБУ.

Таким образом дело Татарова передано из НАБУ в СБУ. Сегодня в ВАКС должны были избирать мену пресечения для Татарова. Но, с учётом изменения подследственности, скорее всего заседание уже не состоится.

Ранее "Страна" сообщала, что Татаров ответил Сытнику на угрозы ареста и назвал его "коррупционером, который заигрался".

Также мы подробно рассказывали о деле против Татарова и его подоплеке.