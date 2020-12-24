В четверг, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой 15 декабря закон о продлении еще на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

"24 декабря возвращен с подписью президента", - сказано в описании соответствующего документа №4467.

Теперь действие закона об особом статусе Донбасса распространяется до 31 декабря 2021 года включительно.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.

То есть фактически закон не работает, но его действие продлевают из года в год.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков ранее сообщал, что закон об особом статусе Донбасса в 2020 году, как и ранее, рассматривается без включения в него "формулы Штайнмайера".