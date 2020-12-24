Президент Украины Владимир Зеленский публично поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому исполнилось 59 лет, с днем рождения и пригласил его в Киев.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте в четверг, 24 декабря.

"Мои искренние поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов на благо азербайджанского народа. Буду рад приветствовать вас в Киеве. Украина заинтересована в дальнейшем углублении своего стратегического партнерства с Азербайджаном", - написал президент Украины.

Напомним, Зеленский пригласил инвесторов из Азербайджана участвовать в большой приватизации.

Также мы писали, что президент Украины 27 мая совершил телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. Зеленский поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь и предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.