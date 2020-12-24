В деле НАБУ против замглавы Офиса президента Олега Татарова новый поворот.

Скидка на парковочные места, в предоставлении которой его обвиняет НАБУ, была обычным элементом формирования цены продажи имущественных прав, такие скидки предоставлялись на системной основе.

Об этом свидетельствует информация ООО "Строительные сети", которая занималась продажей паркомест, сообщает "Закон и Бизнес". Информация получена в ответ на адвокатский запрос.

НАБУ обвиняют чиновника в том, что он еще до перехода на государственную службу якобы дал скидку эксперту Дубоносу в обмен на проведение "правильной экспертизы" на приобретение паркоместа по цене 75 тысяч грн в ЖК "Артемовский".

Вместе с тем, по данным застройщика, по этой цене в жилом комплексе было реализовано 7 паркомест. А еще 4 паркоместа были проданы за 50 тысяч грн.

В ООО "Строительные сети" объяснили, что цена паркомест варьировалась в зависимости от ценового сегмента ЖК, обустройства паркинга, удобства заезда и других обстоятельств. Также на цену влияла финансовая ситуация с оборотными средствами на предприятии, ведь их наличие влияет на работу по строительству, общую жизнедеятельность предприятия в разрезе обеспечения финансовыми ресурсами. На предприятии заявляют, что они самостоятельно определяют стоимость объектов в зависимости от указанных факторов и обстоятельств, поэтому меняли цены.

Напомним, 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для его получения.

Руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал, что детективы бюро будут просить для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внести залог. А замглавы Офиса президента заявил, что дело против него сфальсифицировано и никакого ареста по нему быть не может.