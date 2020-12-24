По состоянию на 22 декабря объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 24,465 млрд кубических метров.

Об этом со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины" пишет УНН.

В течение суток 22 декабря из подземных газовых хранилищ Украины было отобрано 88,40 млн куб. м газа. При этом, согласно данным за этот день, что в Украину из Словакии поступило 3,89 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Всего на материковой Украине располагаются 12 подземных газовых хранилищ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, "Нафтогаз" объявил о подорожании газа для производителей тепла в декабре.

Также мы писали о том, что Украина перешла на отбор газа из подземных хранилищ в октябре.