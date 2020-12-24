Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, заявила, что два ее поста в Twitter о переговорах Владимира Зеленского в Брюсселе помогли укрепить гривну, которая на тот момент была ослаблена.

Об этом Мендель заявила во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, видео обнародовано в Facebook.

Так, по словам Мендель, до начала ее назначения и перед поездкой Владимира Зеленского в Брюссель в Европе обсуждались тезисы, что он пророссийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский.

"Помню, когда я была на первых переговорах с президентом, он рассказал, что в истории с "Приватбанком" будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабла и после двух твитов гривна снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - заявила Юлия Мендель.

Напомним, Мендель за август заработала в полтора раза больше Зеленского.

Также мы писали о том, что Мендель выиграла суд против профессора КНУ, которого она обвинила в коррупции.