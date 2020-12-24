Украина в течение маркетингового года (с июля 2020 по июнь 2021 - Ред.), по состоянию на 23 декабря, уменьшила объем экспортируемоых зерновых на 16%, по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, с начала маркетингового года и по середину декабря Украина экспортировала 24,75 млн тонн зерновых. Это на 4,7 млн тонн меньше, чем за такой же период 2019 года. Пшеницы на экспорт по состоянию на 23 декабря 2020 года было отправлено 12,29 млн тонн (-2,1 млн тонн по сравнению с прошлогодним показателем), ржи - 1,7 млн тонн (-3,3 млн тонн), кукурузы - 8,33 млн тонн (-2,6 млн тонн).

Показатели экспорта украинской муки уменьшились более чем в два раза. По состоянию на 11 декабря 2020 года было отправлено на экспорт 74 тыс. тонн муки - это на 107 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Напомним, в 2018 году экспорт зерна из Украины сократился впервые за 5 лет .

Также мы писали, что в 2020 году урожай зерна в Украине стал самым низким за последние годы. Почему Украина потеряла 7 млн тонн урожая и как это ударит по экспорту и гривне разбиралась "Страна".