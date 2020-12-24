Всю ночь Великобритания и Евросоюз вели переговоры по торговому соглашению после Brexit. Утром в четверг, 24 декабря, стороны должны объявить о достигнутых договоренностях.

Об этом сообщает ВВС.

Переговоры проходили в Брюсселе. Стороны обсуждали детали по квотам на вылов рыбы, которые оказались препятствием для достижения соглашения в течение нескольких месяцев переговоров. По данным издания, в офисе британского премьера теперь "очень уверены" в соглашении.

Предполагается, что объем документа, закрепляющего пункты соглашения, составит около 2 000 страниц, и обе стороны должны до 31 декабря - когда Великобритания выйдет из торговых правил ЕС - получить его одобрение у парламентариев.

Считается, что одним из последних обсуждаемых препятствий являются квоты на определенные виды рыбы. Великобритания настаивает на том, чтобы с 1 января контролировать вылов рыбы в своих водах и удерживать большую долю улова, чем при действующей системе квот. Но ЕС хотел поэтапно внедрить новую систему рыболовства на более длительный период и сохранить больший доступ к водам Великобритании для рыбаков из Франции, Испании и других стран-членов.

Стороны также разошлись во мнениях по поводу того, должны ли британские фирмы продолжать следовать тем же правилам, что и компании в ЕС, и о том, как следует разрешать торговые споры в будущем.

Напомним, Великобритания готова задерживать рыбаков из ЕС, если стороны не достигнут соглашения по Brexit.

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