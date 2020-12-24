На 2021 год запланировано повышение пенсий в Украине. Правда, мало кто знает, что этот процесс идет не только на подконтрольной территории.

Пенсионные выплаты растут в том числе на Донбассе и в Крыму, где тоже живут граждане Украины.

"Страна" разбиралась, сколько все они будут получать и сравнивает с доходами "подконтрольных" пенсионеров.

Украина - рост на 9,3%

В бюджете 2021 года, который уже принят, прописано, что повышений пенсий будет пять. Но это не значит, что каждый пенсионер получит в течение года пять прибавок. Повышать будут разным категориям по разному графику.

Например, одним пенсионерам (старше 65 лет с большим страховым стажем) увеличат выплаты в январе, другой - в июле.

Одно из главных нововведений - полное лишение пенсии. С такой ситуацией могут столкнутся те, у кого нет достаточного стажа в трудовой книжке.

Среднестатистический украинский пенсионер может рассчитывать, что за год выплаты для него увеличатся на несколько сотен гривен. Подробно о том, какими будут пенсии в 2021 для разных категорий украинцев можно прочитать здесь.

Минимальная пенсия в Украине в течение года будет повышена в два захода (с 1 июля и с 1 декабря) с нынешних 1769 гривен до 1934 гривен (на таком уровне она будет с 1 декабря 2021 года). Или на 9,3%.

"ДНР" - рост на 17%

В самопровозглашенной "республике" запланировано повышение пенсий для всех на 17%. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021. Такой "указ" 23 декабря подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Действие нормы не будет распространяться на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков - для них сумму рассчитают по-другому.

Сейчас минимальная пенсия в "ДНР - 4800 рублей (или 1728 гривен). Будет - 5616 рублей (или 2021 гривен).

Стоит напомнить, что в начале этого году Пушилин пообещал жителям "республики" в 2022 году такие же зарплаты и пенсии, как в соседней Ростовской области.

Впрочем, пока движение в этом направлении не очень уверенное. В 2021 году минимальная пенсия в Ростовской области составит 9445 рублей (3400 гривен) - это ровно на 40% больше, чем будет в "ДНР".

Крым и Севастополь

Жители аннексированного полуострова получают пенсии по российскому законодательству. В РФ размер пенсий зависит в том числе от региона, в котором работал и проживает сейчас гражданин.

В 2021 году минимальная пенсионная выплата в Крыму составит 9546 рублей (3436 гривен) - на 6,6% больше, чем было в этом году.

В Севастополе минимум будет чуть повыше - 9862 рублей (3550 гривен) - на 2,7% больше.

Однако в российской пенсионной системе есть такое понятие, как федеральный прожиточный минимум пенсионера. Если в каком-то субъекте он ниже, чем по всей стране, то гражданин имеет право на доплату до среднероссийского уровня.

В 2021 году эта сумма составит 10 022 рублей (3607 гривен). Именно столько минимально смогут получать крымские пенсионеры.

Сравнение минимальных пенсий

"Страна" составила таблицу с минимальными пенсиями, которые будут получать в Украине, в "ДНР" и в Крыму в 2021 году.

Конвертация в гривны - по курсу Приватбанка за сегодня, 24 декабря 2020 года.

Из таблицы следует, что в "ДНР" минимальная пенсия на следующий год будет выше 87 гривен, чем в Украине.

В Крыму же увеличиваться выплаты пенсионерам будут как и в среднем по России. В абсолютных числах жители полуострова продолжат получать более чем в полтора раза больше, чем в Украине.