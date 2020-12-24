В Сингапуре министерство здравоохранения зафиксировало первый случай заражения новым штаммом коронавируса, появившегося в Великобритании. Зараженной оказалась студентка, которая учится в Великобритании и вернулась на каникулы в Сингапур.

Об этом пишет Channel NewsAsia.

Так, в Минздраве Сингапура заявили о первом подтвержденном случае заражения новым штаммом коронавируса в среду, 23 декабря. Ранее, 6 декабря, в страну из Великобритании вернулась 17-летняя студентка, после прибытия ее поместили на обсервацию. На следующий день у нее поднялась температура, а уже 8 декабря тест подтвердил коронавирус.

Все, с кем успела увидеться после прилета студентка, также были отправлены на карантин. В конце периода изоляции они сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Поскольку все вовремя были помещены на карантин вирус не успел распространиться.

В то же время в ведомстве добавили, что "в настоящее время нет доказательств того, что штамм B117 циркулирует в обществе".

Напомним, в Британии выявили еще один новый штамм коронавируса.

Также мы писали, что Франция остановила всё транспортное сообщение с Британией после объявления о новом штамме коронавируса. Также поступили и ряд других стран.