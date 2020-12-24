Президент США Дональд Трамп подписал очередной указ, которым помиловал сразу 24 человека. В число помилованных вошли Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба на президентских выборах 2016 года, политтехнолог, экс-советник президента США Роджер Стоун и девелопер Чарльз Кушнер, отец зятя президента Джареда Кушнера.

Этим же указом от 24 декабря Трамп смягчил приговоры еще трем человекам, как передает Коммерсант.

Пол Манафорт получил приговор за сокрытие доходов от налогообложения - он не указал в декларации те средства, которые получал в Украине во время работы на президента Виктора Януковича и Партию Регионов.

Ранее Трамп помиловал бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и сотрудника предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп наложил вето на военный бюджет, где были заложены санкции против "Северного потока-2".