По состоянию на четверг, 24 декабря, в Украине, где общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 1 001 132, а за последние сутки добавилось 11 490 новых случаев, больше всего случае зарегистрировано в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максим Степанов, обнародованные на его странице в Facebook.

За последние сутки с осложнениями Covid-19 госпитализировали 2 721 пациента, выздоровел от коронавирусной болезни 15 775 украинец, а летальных случаев зафиксировали 223.

Самое большое количество заражений за последние сутки обнаружено в Киеве (1 377), Запорожской (774) и Одесской (676) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 18 декабря:+1 377)

Киев - 105 040 случаев (+ 1 377);

Винницкая область - 21 490 случаев (+231);

Волынская область - 31 917 случаев (+427);

Днепропетровская область - 55 174 случая (+549);

Донецкая область - 33 738 случаев (+636);

Житомирская область - 37 468 случаев (+493);

Закарпатская область - 27 543 случая (+152);

Запорожская область - 50 115 случаев (+ 774);

Ивано-Франковская область - 42 482 случая (+182);

Киевская область - 55 497 случаев (+666);

Кировоградская область - 8 090 случаев (+141);

Луганская область - 9 443 случая (+262);

Львовская область - 58 372 случая (+466);

Николаевская область - 28 351 случай (+381);

Одесская область - 66 971 случай (+ 676);

Полтавская область - 33 509 случаев (+564);

Ровенская область - 39 634 случая (+383);

Сумская область - 38 923 случая (+422);

Тернопольская область - 32 972 случая (+234);

Харьковская область - 66 788 случаев (+545);

Херсонская область - 16 408 случаев (+246);

Хмельницкая область - 37 600 случаев (+458);

Черкасская область - 36 418 случаев (+480);

Черновицкая область - 38 914 случаев (+193);

Черниговская область - 28 275 случаев (+552).





Напомним, ученые выяснили срок иммунитета к коронавирусу.

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