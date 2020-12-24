Украина может восстановить авиасообщение со странами Евросоюза уже в первом квартале 2021 года. Авиационный потенциал Украины достаточно большой, но по прогнозам только к 2023 году перевозки смогут выйти на уровень 2019 года ( когда перевезли больше 30 миллионов пассажиров).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "24 канала".

"В первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев. Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие. Это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений", - заявил Криклий.

Также он отметил, что восстановление авиасообщений зависит не только от Украины, но и от всего мира. По состоянию на конец года уровень перевозок составляет примерно 28% от предыдущего года. В первом квартале 2021 года ожидают восстановление половины перевозок.

Напомним, Украина готовится к закрытию авиасообщения с Великобританией из-за нового штамма коронавируса в королевстве.

Также сообщалось, что во время локдауна в Украине с 8 по 24 января не будут останавливать работу транспорта.