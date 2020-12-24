По состоянию на утро четверга, 24 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 490 человек. Таким образом общее число зараженных преодолело очередной печальный рубеж и перевалило за миллион человек.

Напомним, что вчера, 23 декабря, в стране было выявлено 10 136 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 001 132 человека. Выздоровело за последние сутки 15 775 пациентов (всего с начала пандемии - 631 435 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 721 человек. Среди новых зараженных 488 детей и 445 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 377 человек), Киевской области (666), Запорожской области (774), Одесской области (676) и Донецкой области (636).

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии выявили еще один новый штамм коронавируса.

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