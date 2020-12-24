Вчера, 23 декабря, в США произошло очередное ЧП. Здесь, в центре Балтимора (штат Мэриленд - Ред.), в офисном небоскребе компании Baltimore Gas & Electric прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали 23 человека.

Об этом передает городская пожарная служба в Twitter.

Взрыв прогремел около 08:30. Затем очевидцы увидели, как на землю рухнули строительные подмостки. Двое рабочих, которые мыли окна снаружи здания, лишь чудом успели ухватиться за строительные конструкции и в таком положении они провисели в люльке примерно полчаса на уровне 10 этажа.

На место ЧП экстренно прибыла группа специальных операций пожарной части, которая смогла спасти этих мужчин.

Всего из здания были выведены 23 человека, 21 пострадавший доставлен в местные больницы. Два человека отказались от лечения. Девять из раненых находятся в критическом состоянии, один - в тяжелом.

Большая часть здания опустела из-за приближающихся праздников и пандемии. После инцидента пожарные обыскали здание, чтобы убедиться, что внутри никого нет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул бомбардировщик времен Второй мировой войны. Семь человек погибли, шестеро ранены.

Также мы рассказывали, что в США взорвался сборочный завод General Motors.