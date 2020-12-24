В Британии снова тревога. Здесь врачи выявили еще один новый штамм коронавируса Covid-19. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что этот штамм попал на остров из Африки, а именно из ЮАР.

"Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного в Британии штамма", - заявил Хэнкок, как передает "Интерфакс".

Он также сообщил, что Британия приостанавливает прием авиарейсов из ЮАР.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

Напомним, что в минувшую субботу, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

20 декабря ряд стран начал закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом Covid-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса.

Так же мы рассказывали, что украинцы, живущие в Британии, рассказали о ситуации в стране. Люди массово скупают продукты и отменяют поездки.