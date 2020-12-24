Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 24 декабря. За последние сутки заболело еще 11 тысяч человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 223.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 105 040 случаев
  • Винницкая область - 21 490 случаев
  • Волынская область - 31 917 случаев
  • Днепропетровская область - 55 174 случаев
  • Донецкая область - 33 738 случаев
  • Житомирская область - 37 468 случаев
  • Закарпатская область - 27 543 случаев
  • Запорожская область - 50 115 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 482 случаев
  • Киевская область - 55 497 случаев
  • Кировоградская область - 8 090 случаев
  • Луганская область - 9 443 случаев
  • Львовская область - 58 372 случаев
  • Николаевская область - 28 351 случаев
  • Одесская область - 66 971 случаев
  • Полтавская область - 33 509 случаев
  • Ровенская область - 39 634 случаев
  • Сумская область - 38 923 случаев
  • Тернопольская область - 32 972 случаев
  • Харьковская область - 66 788 случаев
  • Херсонская область - 16 408 случаев
  • Хмельницкая область - 37 600 случаев
  • Черкасская область - 36 418 случаев
  • Черновицкая область - 38 914 случаев
  • Черниговская область - 28 275 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, посещение кафе, баров и ресторанов значительно повышают риск заразится коронавирусом. Поэтому запрет на работу заведениям общепита в Украине на время локдауна с 8 по 24 января оправдан.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины ожидает роста заболеваемости Covid-19 в связи с приближающимися новогодними праздниками.

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