В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 24 декабря. За последние сутки заболело еще 11 тысяч человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 223.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 105 040 случаев

Винницкая область - 21 490 случаев

Волынская область - 31 917 случаев

Днепропетровская область - 55 174 случаев

Донецкая область - 33 738 случаев

Житомирская область - 37 468 случаев

Закарпатская область - 27 543 случаев

Запорожская область - 50 115 случаев

Ивано-Франковская область - 42 482 случаев

Киевская область - 55 497 случаев

Кировоградская область - 8 090 случаев

Луганская область - 9 443 случаев

Львовская область - 58 372 случаев

Николаевская область - 28 351 случаев

Одесская область - 66 971 случаев

Полтавская область - 33 509 случаев

Ровенская область - 39 634 случаев

Сумская область - 38 923 случаев

Тернопольская область - 32 972 случаев

Харьковская область - 66 788 случаев

Херсонская область - 16 408 случаев

Хмельницкая область - 37 600 случаев

Черкасская область - 36 418 случаев

Черновицкая область - 38 914 случаев

Черниговская область - 28 275 случаев

Напомним, посещение кафе, баров и ресторанов значительно повышают риск заразится коронавирусом. Поэтому запрет на работу заведениям общепита в Украине на время локдауна с 8 по 24 января оправдан.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины ожидает роста заболеваемости Covid-19 в связи с приближающимися новогодними праздниками.