Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 24 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 24 декабря. За последние сутки заболело еще 11 тысяч человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 223.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 105 040 случаев
- Винницкая область - 21 490 случаев
- Волынская область - 31 917 случаев
- Днепропетровская область - 55 174 случаев
- Донецкая область - 33 738 случаев
- Житомирская область - 37 468 случаев
- Закарпатская область - 27 543 случаев
- Запорожская область - 50 115 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 482 случаев
- Киевская область - 55 497 случаев
- Кировоградская область - 8 090 случаев
- Луганская область - 9 443 случаев
- Львовская область - 58 372 случаев
- Николаевская область - 28 351 случаев
- Одесская область - 66 971 случаев
- Полтавская область - 33 509 случаев
- Ровенская область - 39 634 случаев
- Сумская область - 38 923 случаев
- Тернопольская область - 32 972 случаев
- Харьковская область - 66 788 случаев
- Херсонская область - 16 408 случаев
- Хмельницкая область - 37 600 случаев
- Черкасская область - 36 418 случаев
- Черновицкая область - 38 914 случаев
- Черниговская область - 28 275 случаев
Напомним, посещение кафе, баров и ресторанов значительно повышают риск заразится коронавирусом. Поэтому запрет на работу заведениям общепита в Украине на время локдауна с 8 по 24 января оправдан.
Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины ожидает роста заболеваемости Covid-19 в связи с приближающимися новогодними праздниками.
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