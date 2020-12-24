В Одессе задержали 19-летнюю девушку, которая дважды пырнула парня ножом после просьбы позвонить по ее телефону.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на Дерибасовской нанесла прохожему ножевые ранения. Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение", - указано в сообщении.

Девушка сразу же сбежала с места преступления, а скорую помощь мужчине вызвали прохожие. Полиций быстро установила личность нападавшей, которую нашли в квартире знакомых. Там она пряталась, чтобы избежать наказания.

Девушке сообщили подозрение по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей избрали в виде домашнего ареста. За содеянное нападавшей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в городе Бровары, Киевской области, на одной из остановок общественного транспорта мужчина избил девушку и украл ее вещи. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника.

Как сообщала "Страна", в Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку в машине и отобрали у нее миллион гривен.