Полиция в рамках расследования незаконных раскопок скифского кургана в Николаевской области провела обыски в Кривом Роге. Там находится предприятие, которое, по данным следствия, предоставило тяжелую технику "черным" археологам.

Об этом сообщает в Фейсбук отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Обыски проводила группа следователей при силовой поддержке спецназовцев. Всего было санкционировано 11 обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки кургана велись в том числе техникой предприятия, расположенного в Днепропетровской области.

Полицейские допросили в качестве свидетелей восемь человек и изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг о работах машинами и механизмами и тому подобное.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Полицейские Казанковского отделения полиции круглосуточно охраняют место незаконных раскопок кургана.

Напомним, черные копатели ради золота уничтожили царский курган скифов, которому более двух тысяч лет, в начале ноября.

Вскоре после появления сообщения об этом полиция открыла уголовное дело.