Полиция изъяла документацию. Фото: mk.npu.gov.ua

Полиция в рамках расследования незаконных раскопок скифского кургана в Николаевской области провела обыски в Кривом Роге. Там находится предприятие, которое, по данным следствия, предоставило тяжелую технику "черным" археологам.

Об этом сообщает в Фейсбук отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Обыски проводила группа следователей при силовой поддержке спецназовцев. Всего было санкционировано 11 обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки кургана велись в том числе техникой предприятия, расположенного в Днепропетровской области.

Полицейские допросили в качестве свидетелей восемь человек и изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг о работах машинами и механизмами и тому подобное.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Полицейские Казанковского отделения полиции круглосуточно охраняют место незаконных раскопок кургана.

Скриншот из Фейсбук полиции Николаевской областиМесто обысковОсмотр техники

Напомним, черные копатели ради золота уничтожили царский курган скифов, которому более двух тысяч лет, в начале ноября. 

Вскоре после появления сообщения об этом полиция открыла уголовное дело.

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