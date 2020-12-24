В киевский суд направили обвинение касательно местного жителя 37 лет, который был пойман на развращении малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Ювенальными прокурорами Киево-Святошинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 37-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего (ч.2 ст.156 УК Украины)", - указано в сообщении.

Согласно информации полиции, в апреле этого года мужчина со своей маленькой дочерью поехал в гости к знакомой, проживающей в пригороде столицы. У женщины также была дочь малого возраста и, оставшись с ними наедине, мужчина "совершил в отношении них развратные действия сексуального характера".

За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, руководителя специализированного детского учреждения в Одесской области заподозрили в сексуальном насилии в отношении малолетних воспитанников, а также их развращении.

Как сообщала "Страна", правоохранители в Измаиле Одесской области задержали 23-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.