Под Киевом раскрыли нарколабораторию, в которой изготовляли наркотические вещества, а также хранили оружие и деньги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По процессуальному руководству Белоцерковской местной прокуратуры разоблачили преступную деятельность 26-летнего жителя г. Узин, который сбывал психотропные вещества наркозависимым лицам (ч.2 ст. 307 УК Украины). Мероприятия по разоблачению проводились совместно с сотрудниками Васильковского отдела полиции и работниками Фастовского горрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области", - указано в сообщении.

Чтобы удостовериться в промысле парня, правоохранители провели две оперативные закупки, во время второй его и задержали. После обысков был найден и конфискован амфетамин, лабораторное оборудование для изготовления наркотиков, огнестрельное оружие, патроны и деньги. Все вещества направили на экспертизу.

Сейчас фигурант уголовного производства задержан, ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в столице правоохранители разоблачили группу людей, которая изготавливала наркосодержащие лекарственные средства и сбывала их через почтовые отправления. По предварительным подсчетам, месячный доход злоумышленников составлял около 500 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении уроженке Сум, которая сбывала наркотики, рассылая их по почте в посылках. При этом для конспирации женщина прятала запрещенные вещества в игрушки и одежду.