Центральная власть совершила ошибку, проигнорировав похороны Кернеса. Фото: Страна
Центральная власть совершила ошибку, проигнорировав похороны Кернеса. Фото: Страна

Похороны Кернеса: как власть потеряла Харьков

Вчера в Харькове состоялись похороны мэра города Геннадия Кернеса, ставшие главным событием дня. Но основным впечатлением от этих похорон остались то внимание, которое им уделили жители Первой столицы, и отсутствие внимания со стороны власти.

А также глумление со стороны националистов.

Более ста тысяч харьковчан, пришедших проститься со своим мэром, – это реальная оценка его десятилетней деятельности во главе города. А потому отсутствие на похоронах представителей центральной власти – это оценка их отношения даже не к самому Кернесу, а к Харькову.

У мэра Первой столицы были сложные отношения со многими. В 2019-м он выступил на стороне конкурентов "Оппозиционной платформы – За жизнь" во время парламентских выборов, да и на местных выборах в регионе Блок Кернеса оказался главным конкурентом ОПЗЖ (а после них партия мэра пошла на коалицию со "Слугами народа") – и тем не менее лидер оппозиционеров Юрий Бойко на похороны приехал. 

Еще можно понять отсутствие Петра Порошенко (хотя он в бытность президентом вполне успешно поддерживал контакт с харьковским мэром) или Юлии Тимошенко – но президент, спикер и премьер должны были приехать, вне зависимости от личных отношений. Потому что из всех избранных в Украине государственных деятелей харьковский мэр по количеству голосов (и, соответственно, по значимости и влиянию) уступает наверное только президенту.

Пренебрежение топ-представителей центральной власти к выбору сотен тысяч харьковчан – это грубая политическая ошибка. Фактически она ставит крест на любых будущих попытках центральной власти вмешаться в политические расклады второго по величине и значимости города страны. Когда в Харькове состоятся перевыборы мэра, "Слуге народа" (не говоря уже о "Евросолидарности" или "Батькивщине") лучше и не пытаться выставлять свою кандидатуру. Эта партия и эта власть Первую столицу для себя окончательно потеряли.

Также крайне показательна и реакция националистов и вообще промайдановской публики.

Кернеса точно нельзя отнести к сторонникам "русского мира" и "сепаратистам". Более того, именно позиция мэра в 2014 году оказалась определяющей - он не поддержал в решающие дни ни Януковича (перед съездом в Харькове 22 февраля 2014 года), ни идею ХНР и "русскую весну" (в марте-апреле 2014 года).

Однако для националистов и майдановцев это все оказалось неважным. А важным было то, что он чужой - "совок", "антимайдан" и т.д. 

Именно этим и объясняется глумление над ним со стороны Сенцова и ему подобных.

Но тем более очевидно для харьковчан с кем им на самом деле не по пути.

Рейтинги: Зеленский продолжает движение вниз

 Зеленский теряет популярность и поддержку

Впрочем, Владимир Зеленский и его партия постепенно теряют всю страну.

Вчера "Рейтинг" опубликовал итоги последнего соцопроса, согласно которым "Слуга народа" потеряла еще 5% избирателей – теперь количество ее сторонников равно 21%. Это все еще лидерские позиции, но от главного преследователя – "Оппозиционной платформы" – партию Зеленского отделяют всего лишь 4%, а от "бронзового призера" – "Европейской солидарности" – 6.

Собственно, очередное падение популярности "слуг" – это и есть основной итог данного соцопроса. Среди остальных цифр нестандартно выглядит разве что подросший рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана", которая находится в одном шаге от пятипроцентного барьера (у обеих по 4,8%), но является ли данный показатель тенденцией, говорить пока рано.

В президентских рейтингах ситуация похожая: там с 26% лидирует Зеленский (это лучше, чем у партии, но это худший его показатель с марта 2019 года – то есть за все время президентства и даже за время выборов). Что касается главного преследователя, то в соцопросе с 14% второе место занимает Порошенко (удивительно, что его рейтинг ниже рейтинга его же партии), но рейтинг "ОПЗЖ" тут разделен между Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, хотя очевидно, что двух кандидатов от партии на выборах не будет. Суммарно же представитель "ОПЗЖ" – второй с почти 18% (что лишь на десятые доли процента выше показателя партии).

И здесь, кстати, у Владимира Гройсмана целых 6%, но для оценки этого явления нужно дождаться результатов других соцопросов.

Запад возобновил атаку на Ермака?

 Bellingcat копает под Ермака

Запад предпринимает очередную попытку вмешаться во внутриполитические расклады Украины. Аналитический проект Bellingcat анонсировал фильм-расследование о задержании в Белоруссии наемников из частной военной компании "Вагнер", причем уже из анонса ясно, что авторы расследования придерживаются версии об операции украинских спецслужб, сорванной якобы предательством кого-то из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака.

Собственно, Ермак и был главной мишенью украинских политиков с националистического фланга, которые опубликовали версию о "спецоперации украинских спецслужб". Теперь, похоже, тот же удар хотят нанести с Запада, где – стараниями "соросят" – Ермак уже получил ярлык если не "пророссийского", то, как минимум, коррупционного политика, противостоящего "демократическим реформам".

Цель атаки очевидна: свалить главу ОП и тем самым откорректировать политический курс страны, вернув его в русло времен Богдана-Гончарука, когда почти все ключевые посты находились в руках "соросят" и других агентов влияния Запада.

И это, скорее всего, только начало: по мере приближения инаугурации Джо Байдена попыток повлиять на формирование политики новой администрации в отношении Украины будет все больше.

По большому счету, формирование этой политики будет зависеть от одного фактора: кого в первую очередь будут слушать Байден и его госсекретарь – то ли Зеленского, то ли "соросят", то ли вообще Порошенко. И для того чтобы склонить чашу весов в сторону "соросят" или Порошенко, нужна максимальная компрометация Зеленского. В том числе – через компрометацию его ближайшего окружения.

Зеленский свой первый шаг сделал, дав интервью The New York Times. Ответом на него, видимо, будет расследование от Bellingcat. Впрочем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель уже анонсировала еще одно интервью для западного СМИ еще до конца года. Но и оппоненты Зеленского в борьбе за внимание Байдена наверняка что-то придумают.

"Укрпочта" снова шантажирует Кабмин пенсиями

 Укрпочта сосет из государства огромные деньги

"Укрпочта" снова выкручивает руки правительству, требуя от него оплаты услуги доставки пенсионерам их пособий. О какой сумме идет речь, не сообщается, но даже из написанного по этому поводу гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским понятно, что речь идет о деньгах, намного больших, чем прошлогодние 600 млн гривен, которые госкомпания получила за ту же услугу. И если неназванная сумма не будет перечислена, то уже с января "Укрпочта" прекратит доставку пенсий.

Во всей этой истории ситуация уже несколько лет поставлена с ног на голову. "Укрпочта" – государственное предприятие, которое в силу своего статуса должно выполнять не только коммерческие, но и социальные функции. В ее случае – оформлять подписку на государственные и коммунальные издания, а также разносить пенсии. Именно за это "Укрпочте" предоставляется статус главной компании в сфере почтовых услуг (в частности, возможность заниматься международной корреспонденцией по всему миру, чего не имеет ни одна частная компания вроде "Новой почты").

Однако с момента, когда "Укрпочту" реформировали по западным рецептам, ее руководство стало забывать о льготах и требовать полноценной оплаты услуг со стороны правительства.

История с подпиской стала катастрофической еще при прошлой власти, но доставлять пенсии правительство Гройсмана "Укрпочту" все-таки заставляло. Однако при "реформистском" правительстве Гончарука такое же "реформистское" руководство "Укрпочты" своего добилось: ему выплатили 600 миллионов из средств Пенсионного фонда. Теперь Смелянский требует еще больше. Еще и напоминая при этом, что западные гранты "Укрпочте" дадут только в том случае, если руководство компании задекларирует прибыль.

Ситуация для правительства сложная, но выход все-таки есть. Во-первых, можно просто прекратить финансирование никому не нужного наблюдательного совета "Укрпочты", что позволит сэкономить весьма существенную сумму. А во-вторых, можно выставить на открытый тендер услугу доставки пенсий вместе с правом заниматься международной корреспонденцией, покончив с монополией "Укрпочты". И можно не сомневаться, что в этом случае победителю тендера правительство заплатит меньше, чем сейчас требует Смелянский.

МОН вводит е-дневники для школьников

 Родителям школьников стоило бы поддержать Шкарлета

Новый министр образования Сергей Шкарлет объявил о своей первой реформе: МОН запускает программу электронных школьных журналов и электронных дневников. При всей кажущейся скромности эта реформа намного важнее для учеников и их родителей, чем все остальные реформы, которые проводились за последние шесть лет.

Каждый из нас учился в школе, и потому знает: если бы родители знали обо всех оценках, то контролировали бы нашу учебу гораздо лучше, что, в конечном итоге, положительно сказалось бы на знаниях и среднем балле аттестата. Те из нас, кто стал родителем школьника, знают: в вопросе учебы во многом приходится полагаться на детей (которые хитрят не меньше нас самих). Электронный дневник, который можно открыть с любого гаджета, – лучший выход из этой ситуации (конечно, для родителей, а не для школьников).

Причем это отнюдь не ноу-хау Шкарлета: к примеру, в Эстонии е-журналы и е-дневники используют уже почти десять лет. Однако среди сотен грантовых проектов и десятков реформ не нашлось ни одного, который просто внедрил бы эстонский опыт.

Почему? Элементарно. В отличие от всевозможных "Новых украинских школ", для обслуживания электронных журналов не нужны грантовые организации. Проще говоря, этот проект не дает постоянного заработка "соросятам" и потому им неинтересен.

Собственно, в этом и отличие Шкарлета от всех предыдущих министров, назначавшихся под одобрительные отзывы "соросят": он не лоббирует проекты, которые важнее для "грантовой общественности", чем для учебных заведений. Именно поэтому "соросята" объявили ему войну, которая не прекратилась даже после назначения.

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