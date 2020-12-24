Похороны Кернеса: как власть потеряла Харьков

Вчера в Харькове состоялись похороны мэра города Геннадия Кернеса, ставшие главным событием дня. Но основным впечатлением от этих похорон остались то внимание, которое им уделили жители Первой столицы, и отсутствие внимания со стороны власти.

А также глумление со стороны националистов.

Более ста тысяч харьковчан, пришедших проститься со своим мэром, – это реальная оценка его десятилетней деятельности во главе города. А потому отсутствие на похоронах представителей центральной власти – это оценка их отношения даже не к самому Кернесу, а к Харькову.

У мэра Первой столицы были сложные отношения со многими. В 2019-м он выступил на стороне конкурентов "Оппозиционной платформы – За жизнь" во время парламентских выборов, да и на местных выборах в регионе Блок Кернеса оказался главным конкурентом ОПЗЖ (а после них партия мэра пошла на коалицию со "Слугами народа") – и тем не менее лидер оппозиционеров Юрий Бойко на похороны приехал.

Еще можно понять отсутствие Петра Порошенко (хотя он в бытность президентом вполне успешно поддерживал контакт с харьковским мэром) или Юлии Тимошенко – но президент, спикер и премьер должны были приехать, вне зависимости от личных отношений. Потому что из всех избранных в Украине государственных деятелей харьковский мэр по количеству голосов (и, соответственно, по значимости и влиянию) уступает наверное только президенту.

Пренебрежение топ-представителей центральной власти к выбору сотен тысяч харьковчан – это грубая политическая ошибка. Фактически она ставит крест на любых будущих попытках центральной власти вмешаться в политические расклады второго по величине и значимости города страны. Когда в Харькове состоятся перевыборы мэра, "Слуге народа" (не говоря уже о "Евросолидарности" или "Батькивщине") лучше и не пытаться выставлять свою кандидатуру. Эта партия и эта власть Первую столицу для себя окончательно потеряли.

Также крайне показательна и реакция националистов и вообще промайдановской публики.

Кернеса точно нельзя отнести к сторонникам "русского мира" и "сепаратистам". Более того, именно позиция мэра в 2014 году оказалась определяющей - он не поддержал в решающие дни ни Януковича (перед съездом в Харькове 22 февраля 2014 года), ни идею ХНР и "русскую весну" (в марте-апреле 2014 года).

Однако для националистов и майдановцев это все оказалось неважным. А важным было то, что он чужой - "совок", "антимайдан" и т.д.

Именно этим и объясняется глумление над ним со стороны Сенцова и ему подобных.

Но тем более очевидно для харьковчан с кем им на самом деле не по пути.

Рейтинги: Зеленский продолжает движение вниз

Впрочем, Владимир Зеленский и его партия постепенно теряют всю страну.

Вчера "Рейтинг" опубликовал итоги последнего соцопроса, согласно которым "Слуга народа" потеряла еще 5% избирателей – теперь количество ее сторонников равно 21%. Это все еще лидерские позиции, но от главного преследователя – "Оппозиционной платформы" – партию Зеленского отделяют всего лишь 4%, а от "бронзового призера" – "Европейской солидарности" – 6.

Собственно, очередное падение популярности "слуг" – это и есть основной итог данного соцопроса. Среди остальных цифр нестандартно выглядит разве что подросший рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана", которая находится в одном шаге от пятипроцентного барьера (у обеих по 4,8%), но является ли данный показатель тенденцией, говорить пока рано.

В президентских рейтингах ситуация похожая: там с 26% лидирует Зеленский (это лучше, чем у партии, но это худший его показатель с марта 2019 года – то есть за все время президентства и даже за время выборов). Что касается главного преследователя, то в соцопросе с 14% второе место занимает Порошенко (удивительно, что его рейтинг ниже рейтинга его же партии), но рейтинг "ОПЗЖ" тут разделен между Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, хотя очевидно, что двух кандидатов от партии на выборах не будет. Суммарно же представитель "ОПЗЖ" – второй с почти 18% (что лишь на десятые доли процента выше показателя партии).

И здесь, кстати, у Владимира Гройсмана целых 6%, но для оценки этого явления нужно дождаться результатов других соцопросов.

Запад возобновил атаку на Ермака?

Запад предпринимает очередную попытку вмешаться во внутриполитические расклады Украины. Аналитический проект Bellingcat анонсировал фильм-расследование о задержании в Белоруссии наемников из частной военной компании "Вагнер", причем уже из анонса ясно, что авторы расследования придерживаются версии об операции украинских спецслужб, сорванной якобы предательством кого-то из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака.

Собственно, Ермак и был главной мишенью украинских политиков с националистического фланга, которые опубликовали версию о "спецоперации украинских спецслужб". Теперь, похоже, тот же удар хотят нанести с Запада, где – стараниями "соросят" – Ермак уже получил ярлык если не "пророссийского", то, как минимум, коррупционного политика, противостоящего "демократическим реформам".

Цель атаки очевидна: свалить главу ОП и тем самым откорректировать политический курс страны, вернув его в русло времен Богдана-Гончарука, когда почти все ключевые посты находились в руках "соросят" и других агентов влияния Запада.

И это, скорее всего, только начало: по мере приближения инаугурации Джо Байдена попыток повлиять на формирование политики новой администрации в отношении Украины будет все больше.

По большому счету, формирование этой политики будет зависеть от одного фактора: кого в первую очередь будут слушать Байден и его госсекретарь – то ли Зеленского, то ли "соросят", то ли вообще Порошенко. И для того чтобы склонить чашу весов в сторону "соросят" или Порошенко, нужна максимальная компрометация Зеленского. В том числе – через компрометацию его ближайшего окружения.

Зеленский свой первый шаг сделал, дав интервью The New York Times. Ответом на него, видимо, будет расследование от Bellingcat. Впрочем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель уже анонсировала еще одно интервью для западного СМИ еще до конца года. Но и оппоненты Зеленского в борьбе за внимание Байдена наверняка что-то придумают.

"Укрпочта" снова шантажирует Кабмин пенсиями

"Укрпочта" снова выкручивает руки правительству, требуя от него оплаты услуги доставки пенсионерам их пособий. О какой сумме идет речь, не сообщается, но даже из написанного по этому поводу гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским понятно, что речь идет о деньгах, намного больших, чем прошлогодние 600 млн гривен, которые госкомпания получила за ту же услугу. И если неназванная сумма не будет перечислена, то уже с января "Укрпочта" прекратит доставку пенсий.

Во всей этой истории ситуация уже несколько лет поставлена с ног на голову. "Укрпочта" – государственное предприятие, которое в силу своего статуса должно выполнять не только коммерческие, но и социальные функции. В ее случае – оформлять подписку на государственные и коммунальные издания, а также разносить пенсии. Именно за это "Укрпочте" предоставляется статус главной компании в сфере почтовых услуг (в частности, возможность заниматься международной корреспонденцией по всему миру, чего не имеет ни одна частная компания вроде "Новой почты").

Однако с момента, когда "Укрпочту" реформировали по западным рецептам, ее руководство стало забывать о льготах и требовать полноценной оплаты услуг со стороны правительства.

История с подпиской стала катастрофической еще при прошлой власти, но доставлять пенсии правительство Гройсмана "Укрпочту" все-таки заставляло. Однако при "реформистском" правительстве Гончарука такое же "реформистское" руководство "Укрпочты" своего добилось: ему выплатили 600 миллионов из средств Пенсионного фонда. Теперь Смелянский требует еще больше. Еще и напоминая при этом, что западные гранты "Укрпочте" дадут только в том случае, если руководство компании задекларирует прибыль.

Ситуация для правительства сложная, но выход все-таки есть. Во-первых, можно просто прекратить финансирование никому не нужного наблюдательного совета "Укрпочты", что позволит сэкономить весьма существенную сумму. А во-вторых, можно выставить на открытый тендер услугу доставки пенсий вместе с правом заниматься международной корреспонденцией, покончив с монополией "Укрпочты". И можно не сомневаться, что в этом случае победителю тендера правительство заплатит меньше, чем сейчас требует Смелянский.

МОН вводит е-дневники для школьников

Новый министр образования Сергей Шкарлет объявил о своей первой реформе: МОН запускает программу электронных школьных журналов и электронных дневников. При всей кажущейся скромности эта реформа намного важнее для учеников и их родителей, чем все остальные реформы, которые проводились за последние шесть лет.

Каждый из нас учился в школе, и потому знает: если бы родители знали обо всех оценках, то контролировали бы нашу учебу гораздо лучше, что, в конечном итоге, положительно сказалось бы на знаниях и среднем балле аттестата. Те из нас, кто стал родителем школьника, знают: в вопросе учебы во многом приходится полагаться на детей (которые хитрят не меньше нас самих). Электронный дневник, который можно открыть с любого гаджета, – лучший выход из этой ситуации (конечно, для родителей, а не для школьников).

Причем это отнюдь не ноу-хау Шкарлета: к примеру, в Эстонии е-журналы и е-дневники используют уже почти десять лет. Однако среди сотен грантовых проектов и десятков реформ не нашлось ни одного, который просто внедрил бы эстонский опыт.

Почему? Элементарно. В отличие от всевозможных "Новых украинских школ", для обслуживания электронных журналов не нужны грантовые организации. Проще говоря, этот проект не дает постоянного заработка "соросятам" и потому им неинтересен.

Собственно, в этом и отличие Шкарлета от всех предыдущих министров, назначавшихся под одобрительные отзывы "соросят": он не лоббирует проекты, которые важнее для "грантовой общественности", чем для учебных заведений. Именно поэтому "соросята" объявили ему войну, которая не прекратилась даже после назначения.