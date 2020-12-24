Французам, которые отказываются сдавать тест на коронавирус или делать прививки, могут запретить пользоваться общественным транспортом.

Об этом говорится в предложенном законопроекте, который поддерживает правительство Жана Кастекса, передает Newsweek.

Документ, который ждет рассмотрения в парламенте, призван предоставить правительству Франции юридические рамки для борьбы с пандемией коронавируса и подобными кризисами в будущем. Согласно тексту законопроекта, отрицательный тест на COVID-19 или справка о "профилактическом лечении включительно с применением вакцины" может стать требованием для того, чтобы получить "доступ к общественному транспорту или определенным местам, а также к определенному роду активности".

Новый законопроект вызвал возмущение лидеров оппозиции, которые считают его слишком жестким. Лидер правой радикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала законопроект "тоталитарным". По ее мнению, он хоть и не делает прививки обязательными, но "лишает социальной жизни" всех, кто откажется их делать.

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