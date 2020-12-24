Водитель, в которого стреляла полиция после отказа остановиться, выстрелил себе в голову сам.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту игнорирования водителем "Hyundai" требования патрульных об остановке, и последующей погони (ч. 2 ст. 342 УК Украины). Правовой квалификацией действий патрульных будет заниматься Территориальное управление ГБР в г. Киеве и Киевской области", - указано в сообщении.

Речь идет о погоне, которая началась, когда 26-летнего водителя пытались остановить, чтобы он стал понятым при оформлении протокола на пьяного водителя.

Испугавшись требования полиции, он пытался скрыться и по дороге даже совершил ДТП. Все это время его преследовали правоохранители и со стрельбой требовали остановиться. Тогда другое авто правоохранителей забаррикадировало ему путь, однако водитель пошел на таран.

Поняв, что бежать некуда, водитель-беглец, по информации полиции, совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Водителя госпитализировали и прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, в ночь на 23 декабря в Киеве разыгрался самый настоящий триллер. Полиция открыла огонь по водителю Hyundai, который совершил два ДТП и в итоге пошел на таран полицейского авто.

Как сообщала "Страна", в Одессе полиция привлекает к ответственности молодого горожанина за угрозу насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей. Одессит открыл по ним стрельбу, когда они явились к нему с санкционированным обыском.