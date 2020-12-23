В ВОЗ объяснили, что тесты выявляют новые мутировавшие коронавирусы
Существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.
Такое заявление сделал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс во время заседания, которое транслировалось в сети Twitter.
По словам Конингса, для выявления нового штамма коронавируса можно использовать все те же тесты, даже экспресс-тесты.
"В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами", - сказал чиновник.
Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса из ЮАР.
Еще мы писали о том, что в МОЗ заявили, что в Украине нет штамма коронавируса-мутанта из Британии.